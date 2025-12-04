Umberto Tozzi dà l’addio alla musica stasera su Canale 5

Si chiude questa sera, giovedì 4 dicembre, il ciclo di concerti di Canale 5 con una puntata dedicata a Umberto Tozzi, che darà il suo addio alla scena live con L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa. La serata, realizzata all’ Arena di Verona, sarà ricca di emozioni e grandi successi, con la conduzione di Federica Panicucci, pronta ad accompagnare i telespettatori in un viaggio tra le pagine più indimenticabili della carriera del cantante. Sul palco dell’anfiteatro veronese saranno ospiti altre grandi voci della musica, come Marco Masini e Raf ( entrambi nel cast di Sanremo 2026 ), The Kolors, Hauser e molte altre sorprese. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Umberto Tozzi dà l’addio alla musica stasera su Canale 5

