In questi ultimi mesi, la questione ha tenuto banco in città. Adesso, arriva l’ennesimo colpo di scena sul Largo Maradona: La Bodega de D10S, attraverso un comunicato apparso sui social, ha annunciato la chiusura ai cittadini e ai turisti del Murales dedicato al Pibe de Oro a partire dal ponte dell’Immacolata. Un annuncio che ha colto di sorpresa tutti i tifosi del Napoli ma anche tutti i cittadini partenopei, che ormai vedono in Largo Maradona un vero e proprio luogo di culto, oltre che di forte attrazione per i vari turisti. Largo Maradona: dal ponte dell’Immacolata il murales non sarà più fruibile – ANSA – spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - ULTIM’ORA – Largo Maradona, il Murales chiude a cittadini e turisti: il comunicato