Ultimissime Juve LIVE | intervento perfettamente riuscito per Gatti parla Chiellini

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 3 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 2 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 29 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 28 novembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: intervento perfettamente riuscito per Gatti, parla Chiellini

Argomenti simili trattati di recente

Ultimissime Juve LIVE: lesione del menisco per Gatti. Ecco per quanto tempo starà fuori Vai su Facebook

#Juve-Udinese, #Inter, Vlahovic e Ligue 1: le ultimissime Vai su X

Juventus, infortunio Vlahovic: lesione di alto grado alla coscia sinistra - L'attaccante serbo ha svolto gli esami strumentali in seguito all'infortunio subito contro il Cagliari: i controlli hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - Segnala sport.sky.it

Juve, infortunio Gatti: lesione del menisco. Sarà out almeno un mese - Dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia contro l'Udinese, Federico Gatti è stato al J Medical (è arrivato e uscito in stampelle) per svolgere tutti gli accertamenti del caso che hanno riscontrato ... Secondo sport.sky.it

Juve, per Vlahovic intervento necessario: i tempi di recupero, chi sarà il sostituto, le scelte di Spalletti - Dusan Vlahovic verrà operato: il suo infortunio è simile a quello di De Bruyne. Secondo sport.virgilio.it

Juventus, guaio Vlahovic e festa Yildiz: i tempi di recupero del bomber, il web celebra il turco - Infortunio per Dusan Vlahovic: problema all’adduttore e rischio lungo stop. sport.virgilio.it scrive

Juve, doppio intervento chirurgico: Gatti e Vlahovic sotto i ferri! Ecco quando succederà - Juve, giornata di fuoco domani per i bianconeri: Gatti e Vlahovic operati lo stesso giorno, ecco le ultimissime Per la Juventus il 4 dicembre non sarà una data di campo, ma di sala operatoria. Segnala calcionews24.com

Moviola Fiorentina Juve: gli episodi dubbi del match - Moviola Fiorentina Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per l’12ª giornata del campionato di Serie A 2025/26 La Juve affronta la Fiorentina per la 12ª giornata del campionat ... juventusnews24.com scrive