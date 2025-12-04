Ultimissime Inter LIVE | De Zerbi nega i contatti estivi con l’Inter Diouf titolare con il Como?

Internews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 2 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 1 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 30 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE. Diouf convince tutti col Venezia, titolare anche contro il Como? Chivu ci pensa: ecco cosa filtra. 🔗 Leggi su Internews24.com

ultimissime inter live de zerbi nega i contatti estivi con l8217inter diouf titolare con il como

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: De Zerbi nega i contatti estivi con l’Inter. Diouf titolare con il Como?

Argomenti simili trattati di recente

ultimissime inter live deInter-Venezia 5-1, risultato finale della partita di Coppa Italia: i nerazzurri dilagano, gli highlights - Venezia degli ottavi di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it

ultimissime inter live deLIVE, Inter-Venezia 2-0: Diouf-Esposito, uno-due letale dei nerazzurri - due letale dei nerazzurri, dopo Diouf arriva anche la rete di Pio Esposito con una botta da fuori area che si infila nella rete! msn.com scrive

Inter-Venezia 5-1, i nerazzurri passeggiano in Coppa Italia e volano ai quarti di finale - I nerazzurri sfidano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Venezia a San Siro negli ottavi della coppa nazionale. msn.com scrive

ultimissime inter live deLive - Inter-Venezia 5-1, 79': debutto in prima squadra per Bovo e Spinaccè, fuori Sucic ed Esposito - 1 (18' Diouf (I), 20' Esposito (I), 34', 51' Thuram (I), 66' Sagrado (V), 76' Bonny (I)) LIVE MATCH 79' - Si legge su msn.com

Inter, tutto facile col Venezia: 5-1 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia - Tutto fin troppo facile per l'Inter che, al suo esordio nella Coppa Italia 2025/2026, rifila un sonoro 5- Scrive msn.com

ultimissime inter live deNapoli-Inter 3-1, azzurri primi in classifica: la decidono De Bruyne, McTominay e Anguissa - Da una parte il Napoli di Conte, in difficoltà nelle ultime uscite, rimediando una sconfitta a Torino ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimissime Inter Live De