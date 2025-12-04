Ultimissime Inter LIVE | De Zerbi nega i contatti estivi con l’Inter Diouf titolare con il Como?
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 2 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 1 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 30 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE. Diouf convince tutti col Venezia, titolare anche contro il Como? Chivu ci pensa: ecco cosa filtra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Ultimissime Inter Le migliori notizie di giornata ? - facebook.com Vai su Facebook
? Le ultimissime sul mercato dell' #Inter: da Vicario a... Maignan, cosa succede in porta NUOVO VIDEO con @alessio_lento e @RiccardoMeloni4 Vai su X
Inter-Venezia 5-1, risultato finale della partita di Coppa Italia: i nerazzurri dilagano, gli highlights - Venezia degli ottavi di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it
LIVE, Inter-Venezia 2-0: Diouf-Esposito, uno-due letale dei nerazzurri - due letale dei nerazzurri, dopo Diouf arriva anche la rete di Pio Esposito con una botta da fuori area che si infila nella rete! msn.com scrive
Inter-Venezia 5-1, i nerazzurri passeggiano in Coppa Italia e volano ai quarti di finale - I nerazzurri sfidano oggi, mercoledì 3 dicembre, il Venezia a San Siro negli ottavi della coppa nazionale. msn.com scrive
Live - Inter-Venezia 5-1, 79': debutto in prima squadra per Bovo e Spinaccè, fuori Sucic ed Esposito - 1 (18' Diouf (I), 20' Esposito (I), 34', 51' Thuram (I), 66' Sagrado (V), 76' Bonny (I)) LIVE MATCH 79' - Si legge su msn.com
Inter, tutto facile col Venezia: 5-1 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia - Tutto fin troppo facile per l'Inter che, al suo esordio nella Coppa Italia 2025/2026, rifila un sonoro 5- Scrive msn.com
Napoli-Inter 3-1, azzurri primi in classifica: la decidono De Bruyne, McTominay e Anguissa - Da una parte il Napoli di Conte, in difficoltà nelle ultime uscite, rimediando una sconfitta a Torino ... Segnala ilmattino.it