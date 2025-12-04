Uisp Partenza col botto per la ginnastica
È iniziata la stagione della ginnastica Uisp, ed è iniziata col botto alla palestra della Consolata di Sassuolo. Oltre 500 atlete (519 per la precisione) si sono confrontate nel primo appuntamento dell’annata sportiva, quello della Gara di Specialità. Presenti in pedana, tra corpo libero, trave, trampolino e volteggio, ben 11 società provenienti da quattro province, ossia Modena, Reggio Emilia, Bologna e Mantova: Polisportiva San Faustino, Ginnastica Solaris, Animo Castelvetro, Happy Time Castellarano, Società Ginnastica Reggiana, Le Fenici Concordia, Trottola Castelfranco, Equipe Emilia Finale Emilia, Viola Dance&Fitness (Ostiglia, Mantova), Polisportiva Scandianese, Monteveglio (BO). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
