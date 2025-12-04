Uisp Partenza col botto per la ginnastica

Ilrestodelcarlino.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la stagione della ginnastica Uisp, ed è iniziata col botto alla palestra della Consolata di Sassuolo. Oltre 500 atlete (519 per la precisione) si sono confrontate nel primo appuntamento dell’annata sportiva, quello della Gara di Specialità. Presenti in pedana, tra corpo libero, trave, trampolino e volteggio, ben 11 società provenienti da quattro province, ossia Modena, Reggio Emilia, Bologna e Mantova: Polisportiva San Faustino, Ginnastica Solaris, Animo Castelvetro, Happy Time Castellarano, Società Ginnastica Reggiana, Le Fenici Concordia, Trottola Castelfranco, Equipe Emilia Finale Emilia, Viola Dance&Fitness (Ostiglia, Mantova), Polisportiva Scandianese, Monteveglio (BO). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

uisp partenza col botto per la ginnastica

© Ilrestodelcarlino.it - Uisp Partenza col botto per la ginnastica

Contenuti che potrebbero interessarti

uisp partenza botto ginnasticaUisp Partenza col botto per la ginnastica - È iniziata la stagione della ginnastica Uisp, ed è iniziata col botto alla palestra della Consolata di Sassuolo. Secondo ilrestodelcarlino.it

Campionati italiani Uisp: Arcobaleno trionfa nella ginnastica ritmica - Nei giorni scorsi Pisa ha ospitato i campionati italiani Uisp ginnastica ritmica. Lo riporta lanazione.it

Campionato nazionale di Ginnastica artistica Uisp a Cesenatico: oltre 2.400 atleti in gara - La riviera romagnola ospita il Campionato nazionale di Ginnastica artistica Uisp, da oggi a lunedì 5 maggio, all’Accademia Acrobatica di Cesenatico. Si legge su ilrestodelcarlino.it

I risultati. Ferrucci Libertas partenza col botto - Successo per le ragazze della Ferrucci Libertas nella prima tappa del campionato regionale di ginnastica artistica e ritmica, con 13 medaglie conquistate. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Uisp Partenza Botto Ginnastica