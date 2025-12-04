UFFICIALE – Nuovo stop per Lobotka | risentimento al tibiale sinistro

Il Napoli deve fare i conti con un nuovo problema fisico a centrocampo. Stanislav Lobotka, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - UFFICIALE – Nuovo stop per Lobotka: risentimento al tibiale sinistro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La FCD Rhodense ha un nuovo allenatore: ufficiale l’arrivo di Alessandro Marzio alla guida della prima squadra - facebook.com Vai su Facebook

Doppio ko UFFICIALE: due mesi di stop per il nuovo acquisto - Un doppio ko pesantissimo per il Bologna e per Vincenzo Italiano, sconfitti all’esordio contro la Roma e che ora dovranno fare i conti con gli infortuni di Ciro Immobile e Nicolò Casale. Si legge su calciomercato.it

Monaco, nuovo stop per Paul Pogba: l'ex Juventus ha accusato un nuovo problema fisico - A più di due anni dalla sua ultima apparizione ufficiale, Paul Pogba non farà parte del gruppo del Monaco per la partita contro Angers del 18 ottobre. Scrive tuttomercatoweb.com