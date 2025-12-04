UFFICIALE lo Strasburgo sospende un calciatore | salterà la prossima partita di Ligue 1

Calciomercato.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospeso un calciatore dallo Strasburgo: il club francese ha spiegato la decisione attraverso una nota ufficiale Stavolta non c’entrano Federazioni o Giudici Sportivi. A fermare il calciatore è stato direttamente lo Strasburgo: il club francese ha sospeso un suo tesserato per la prossima partita di Ligue 1. L’esultanza dello Strasburgo durante un match di Ligue 1 (Foto ANSA) – calciomercato.it Il Racing Club de Strasbourg Alsace, come annunciato sui propri canali ufficiali, ha deciso di sospendere Emmanuel Emegha per la prossima partita di Ligue 1, in programma sabato 6 dicembre a Tolosa. “Questa decisione è stata presa in seguito al recente mancato rispetto da parte del giocatore dei valori, delle aspettative e delle regole del club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

ufficiale lo strasburgo sospende un calciatore salter224 la prossima partita di ligue 1

© Calciomercato.it - UFFICIALE, lo Strasburgo sospende un calciatore: salterà la prossima partita di Ligue 1

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lecce, è ufficiale: Álex Sala è un nuovo giocatore giallorosso - Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi anche grazie al lavoro svolto dal giornalista Cisco Lopez de “El Dia de Cordoba”, il Lecce era al lavoro per portare in giallorosso Álex Sala, ... Segnala gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Ufficiale Strasburgo Sospende Calciatore