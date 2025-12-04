UFFICIALE lo Strasburgo sospende un calciatore | salterà la prossima partita di Ligue 1

Sospeso un calciatore dallo Strasburgo: il club francese ha spiegato la decisione attraverso una nota ufficiale Stavolta non c’entrano Federazioni o Giudici Sportivi. A fermare il calciatore è stato direttamente lo Strasburgo: il club francese ha sospeso un suo tesserato per la prossima partita di Ligue 1. L’esultanza dello Strasburgo durante un match di Ligue 1 (Foto ANSA) – calciomercato.it Il Racing Club de Strasbourg Alsace, come annunciato sui propri canali ufficiali, ha deciso di sospendere Emmanuel Emegha per la prossima partita di Ligue 1, in programma sabato 6 dicembre a Tolosa. “Questa decisione è stata presa in seguito al recente mancato rispetto da parte del giocatore dei valori, delle aspettative e delle regole del club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - UFFICIALE, lo Strasburgo sospende un calciatore: salterà la prossima partita di Ligue 1

Altri contenuti sullo stesso argomento

COMUNICATO STAMPA CONVEGNO INTERNAZIONALE 3 DICEMBRE 2025 PARLAMENTO EUROPEO DI STRASBURGO (BATIMENT LOUISE WEISS) In fondo il link per la partecipazione da remoto come pubblico ai lavori congressuali. -------------- PARTE - facebook.com Vai su Facebook

Lecce, è ufficiale: Álex Sala è un nuovo giocatore giallorosso - Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi anche grazie al lavoro svolto dal giornalista Cisco Lopez de “El Dia de Cordoba”, il Lecce era al lavoro per portare in giallorosso Álex Sala, ... Segnala gianlucadimarzio.com