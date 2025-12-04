Ue Mogherini lascia Collegio d' Europa

14.03 Federica Mogherini si dimetta dall'incarico di Rettrice del Collegio d'Europa in seguito al suo coinvolgimento nell'inchiesta per presunta frode di fondi Ue. "In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti - dichiara in una nota pubblicata sul sito del Collegio ho deciso di dimettermi". L'ex Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera conclude: "E' stato un onore e un piacere per me servire la comunità del Collegio e la sua missione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Scopri altri approfondimenti

Inchiesta Ue, Mogherini: 'Chiarita la mia posizione'. L'ambasciatore Sannino lascia il Seae: 'Fiducia nella giustizia' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta Ue, Mogherini: 'Chiarita la mia posizione'. L'ambasciatore Sannino lascia il Seae: 'Fiducia nella giustizia' #ANSA Vai su X

Inchiesta fondi Ue, Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d’Europa - Federica Mogherini fa un passo indietro dopo essere stata coinvolta nell' inchiesta della polizia giudiziaria federale belga su una presunta frode nei ... Lo riporta msn.com

Inchiesta Ue, Mogherini si dimette da rettore del collegio d’Europa - Federica Mogherini si dimette dall'incarico di rettrice del Collegio d'Europa in seguito al suo coinvolgimento nell'inchiesta per presunta frode di fondi Ue. msn.com scrive

Fondi Ue, Mogherini si dimette da ruolo di rettrice del Collegio d'Europa - La decisione è "in linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti", scrive in una lettera l’ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera. Scrive tg24.sky.it

Federica Mogherini si dimette dal Collegio d’Europa: «Agito sempre con rigore e correttezza» - L'ex Alta rappresentante Ue lascia la guida della scuola coinvolta nei presunti appalti fraudolenti. Come scrive open.online

Federica Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d'Europa - La decisione scritta in una mail diretta a staff e studenti: "In linea con il massimo rigore e la massima correttezza" ... msn.com scrive

Appalti Ue, Federica Mogherini si dimette: “In linea con il massimo rigore e correttezza sempre tenuti” - L’ex ministra ha inviato una mail: “Ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettore del Collegio d'Europa e Direttore dell'Accademia diplomatica dell'Unione europea" ... Come scrive msn.com