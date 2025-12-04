Ue Mogherini lascia Collegio d' Europa

Servizitelevideo.rai.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

14.03 Federica Mogherini si dimetta dall'incarico di Rettrice del Collegio d'Europa in seguito al suo coinvolgimento nell'inchiesta per presunta frode di fondi Ue. "In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti - dichiara in una nota pubblicata sul sito del Collegio ho deciso di dimettermi". L'ex Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera conclude: "E' stato un onore e un piacere per me servire la comunità del Collegio e la sua missione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

