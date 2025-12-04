Ue la Commissione Von der Leyen bis compie un anno tra polemiche e malumori

Si verifica puntualmente quello che, in ambito politico, può essere considerato quasi un assioma: chi è chiamato a governare si trova più spesso destinatario di critiche che di riconoscimenti. Un esempio emblematico è rappresentato dalla Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, che proprio all'inizio di questa settimana ha celebrato il primo anniversario del

