Ue | Gori ' revoca immunità Moretti scelta politica fatto grave'
Roma, 4 dic (Adnkronos) - "La revoca dell'immunità parlamentare alla collega Alessandra Moretti - commenta l'europarlamentare PD Giorgio Gori - è un fatto in sé grave, come sa chiunque conosca i termini della vicenda che la vede suo malgrado coinvolta, ma ancora più grave è che la revoca derivi da una scelta politica, che nulla c'entra col merito". "L'esplicita rivendicazione del carattere politico della decisione, nelle dichiarazione diffusa dalla delegazione di Fratelli d'Italia, parte del gruppo dei Conservatori, ne prova la motivazione del tutto strumentale. Il riferimento al caso di Ilaria Salis è quanto mai pretestuoso, sapendo chiunque che la ragione per cui la deputata di The Left si è vista confermare l'immunità dall'aula di Strasburgo deriva dall'assenza di garanzie sull'applicazione stato di diritto che caratterizza Ungheria. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
28 #novembre 1982, #ProPatria - #Trento 3-1 #Terza #vittoria consecutiva #reti di Di Nicola, Maruzzo e Guidetti. Negli #ospiti in #campo un giovanissimo Riccardo "Bobo" Gori Chi c'era? Gigi Sartirana Merli Sala Santino Filippi Dott William . CLICCA QUI PER - facebook.com Vai su Facebook
Ue: Gori, 'revoca immunità Moretti scelta politica, fatto grave' - "La revoca dell’immunità parlamentare alla collega Alessandra Moretti - Segnala lanuovasardegna.it
Ue, l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità per Ilaria Salis: “Delinquente comune”. Lei: “L’Europa difenda lo Stato di diritto” - Era solo una questione di tempo, ma adesso la replica dell’Ungheria all’elezione di Ilaria Salis al Parlamento europeo, con conseguente riconoscimento dell’immunità, è arrivata. Da ilfattoquotidiano.it
Ilaria Salis, Ungheria chiede revoca immunità Ue/ Governo Orban: “non è martire, arrestata per aggressione” - Processo Ilaria Salis, l'Ungheria chiede formalmente all'Ue la revoca dell'immunità parlamentare della eurodeputata di AVS. Secondo ilsussidiario.net