UDINESE-BOLOGNA 0-0 | IN EVIDENZA | Tutta Piazza a Udine! | Serie A 2024 25

Nessun gol al Bluenergy Stadium perché entrambe le squadre non sono riuscite a segnare; Il Bologna scivola fuori dalle prime 4, mentre l’Udinese mette fine a. Guarda questo video su Youtube L'articolo UDINESE-BOLOGNA 0-0 IN EVIDENZA Tutta Piazza a Udine! Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Contenuti che potrebbero interessarti

COPPA ITALIA Martedì 2 Ore 21,00 JUVE - UDINESE Mercoledì 3 Ore 18,00 NAPOLI - CAGLIARI Ore 21,00 INTER - VENEZIA Giovedì 4 Ore 18,00 BOLOGNA - PARMA Ore 21,00 LAZIO - MILAN - facebook.com Vai su Facebook

Udinese-Bologna, le pagelle: Atta "zidaneggia" ma è solo, 6,5. Pobega fa la differenza, 8 Vai su X

Le pagelle di Udinese-Bologna 0-3: Pobega si esalta, Orsolini si fa perdonare - 3 con le pagelle della partita: il migliore in campo è Pobega con la doppietta che decide la partit ... Come scrive eurosport.it

Udinese-Bologna: video, gol e highlights - 0 a Udine nel segno di Pobega e aggancia provvisoriamente in vetta Inter e Roma. Lo riporta sport.sky.it

Udinese-Bologna 0-3: Pobega e Bernardeschi firmano il tris - Bologna di Sabato 22 novembre 2025: succede tutto nella ripresa con la doppietta di Pobega e il tris di Bernardeschi ... Segnala calciomagazine.net

SERIE A - Udinese-Bologna 0-3: in gol anche Bernardeschi - 0 del primo tempo, nella ripresa sale in cattedra il Bologna bravo, prima con Orsolini e Pobega a trovare il gol che sblocca il risultato e, succe ... Si legge su napolimagazine.com

DIRETTA/ Udinese Bologna (risultato finale 0-3): la chiude Bernardeschi! (Serie A, 22 novembre 2025) - Diretta Udinese Bologna streaming video tv: i felsinei volano ancora verso l'Europa, ma devono stare attenti ai friulani che sono rivale tosta. Da ilsussidiario.net

Udinese-Bologna 0-3: doppietta di Pobega e gol di Bernardeschi. I rossoblu sbancano Udine e vanno primi in classifica con Roma e Inter - Dopo un primo tempo di sofferenza e con un rigore sbagliato di Orsolini, il Bologna si sveglia nella ripresa e sbanca il campo dell'Udinese grazie a. Scrive eurosport.it