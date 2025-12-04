Washington, 4 dic. (Adnkronos) - L'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff terrà oggi colloqui a Miami con il capo del Consiglio per la sicurezza nazionale dell'Ucraina, Rustem Umerov. Lo ha confermato la Casa Bianca. L'incontro avviene dopo che Witkoff ha trascorso martedì a Mosca quasi cinque ore con il presidente russo Vladimir Putin, durante i negoziati che, secondo il Cremlino, non hanno prodotto "alcun compromesso" sulla fine della guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che i colloqui, a cui ha partecipato anche il genero Jared Kushner, sono stati "abbastanza buoni", ma ha aggiunto che è troppo presto per dire cosa accadrà perché "per ballare il tango ci vogliono due persone". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Usa, 'Witkoff incontrerà oggi a Miami Umerov'