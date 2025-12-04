Ucraina | Trump ' colloqui buoni ma percorso pace non ancora chiaro'

Washington, 4 dic. (Adnkronos) - Il percorso futuro per i colloqui di pace in Ucraina non è chiaro. Lo ha affermato Donald Trump, dopo quelli che ha definito colloqui "ragionevolmente buoni" tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati degli Stati Uniti, che tuttavia non sono riusciti a raggiungere una svolta. Dopo il loro incontro di martedì al Cremlino durato 5 ore, l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, incontreranno oggi in Florida il principale negoziatore ucraino Rustem Umerov. Parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, Trump ha affermato che Putin vorrebbe raggiungere un accordo, ma "non posso dire cosa uscirà da quell'incontro perché ci vogliono due persone per ballare il tango". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Trump, 'colloqui buoni, ma percorso pace non ancora chiaro'

