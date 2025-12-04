Ucraina-Russia Trump torna ottimista | Putin vuole la fine della guerra

Periodicodaily.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Putin? L'impressione è che voglia porre fine alla guerra" in Ucraina. Proprio nel giorno in cui sono saltati i colloqui a Bruxelles tra gli inviati Usa e Zelensky, Donald Trump ha deciso di tornare sull'"ottimo incontro" a Mosca tra  Witkoff, Kushner e lo 'zar', per poi lanciare l'ennesimo rimprovero al leader ucraino. Reo, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ucraina russia trump tornaDonald Trump preoccupato per la guerra tra Ucraina e Russia, "è un disastro, non è facile risolverla" - Donald Trump ha commentato con sfiducia i negoziati di pace sulla guerra tra Ucraina e Russia, mentre il summit tra Zelensky e i suoi inviati è saltato ... virgilio.it scrive

ucraina russia trump tornaUcraina, salta l'incontro Usa-Zelensky. Russia: "Più forti nei negoziati" - Cancellato l’incontro tra Zelensky e gli inviati USA Witkoff e Kushner: rientro anticipato da Mosca dopo il mancato accordo sul piano di pace ... adnkronos.com scrive

ucraina russia trump tornaIl pessimismo di Trump: “La guerra in Ucraina è un casino, la pace è difficile” - Con queste parole, il presidente Donald Trump ha commentato ieri, durante la riunione del suo gabinetto alla Casa ... Si legge su thesocialpost.it

ucraina russia trump tornaUcraina-Russia, Trump torna ottimista: "Putin vuole la fine della guerra" - Witkoff incontrerà oggi il negoziatore di Kiev in Florida dopo aver saltato il colloquio a Bruxelles con il leader di Kiev "Putin? Come scrive adnkronos.com

ucraina russia trump tornaIn Ucraina come nel gioco dell'oca - Oltre mille giorni di guerra e un milione di vittime eppure si è tornati al punto di partenza ... Secondo corriere.it

Ucraina, Trump fiducioso: “Buone chance di accordo tra Kiev e Mosca” - Continuano i dialoghi per trovato un accordo di pace tra Ucraina e Russia. Come scrive newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Russia Trump Torna