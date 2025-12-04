Ucraina-Russia Trump torna ottimista | Putin vuole la fine della guerra

(Adnkronos) – "Putin? L'impressione è che voglia porre fine alla guerra" in Ucraina. Proprio nel giorno in cui sono saltati i colloqui a Bruxelles tra gli inviati Usa e Zelensky, Donald Trump ha deciso di tornare sull'"ottimo incontro" a Mosca tra Witkoff, Kushner e lo 'zar', per poi lanciare l'ennesimo rimprovero al leader ucraino. Reo, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

