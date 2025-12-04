Ucraina Putin | Kiev si ritiri dal Donbass o lo prenderemo con la forza – La diretta

La Russia otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. “Tutto si riduce a questo. O liberiamo questi territori con la forza delle armi. Oppure le truppe ucraine se ne vanno da questi territori e smettono di combattervi”, ha detto Putin in un’intervista a India Today. La guerra in Ucraina e la diplomazia – Tutte le notizie di oggi, 4 dicembre Inizio diretta: 041225 08:30 Fine diretta: 041225 23:00 08:32 041225 Putin: "Incontro con Witkoff è stato necessario e utile" L’incontro al Cremlino con gli inviati americani Steven Witkoff e Jared Kushner è stato necessario e utile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Putin: “Kiev si ritiri dal Donbass o lo prenderemo con la forza” – La diretta

