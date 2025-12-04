Ucraina | Putin insiste Kiev ceda Donbass o ce lo prenderemo Usa sospendono alcune sanzioni a Lukoil

4 dic 2025

Vladimir Putin non arretra sulle sue posizioni: Mosca otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi. "Tutto si riduce a questo. O liberiamo questi territori con la forza delle armi, oppure le truppe ucraine se ne vanno da questi territori e smettono di combattervi", ha dichiarato il presidente russo a India Today, in un'intervista concessa in occasione della sua visita di Stato a Nuova Delhi. Nonostante il Cremlino abbia annunciato che non è stato raggiunto "alcun compromesso", Putin ha definito l'incontro, durato cinque ore, a Mosca con gli inviati americani Steven Witkoff e Jared Kushner "necessario" e "molto utile", aggiungendo che le proposte per un accordo di pace presentate dai due americani si basavano sugli accordi raggiunti durante il vertice di Anchorage. 🔗 Leggi su Iltempo.it

