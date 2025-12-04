Ucraina Putin avvisa | Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza soluzione non facile 28 punti del piano di pace ancora attuali

La presa di posizione di Putin arriva due giorni dopo l'incontro al Cremlino con la delegazione Usa composta da Witkoff e Kushner Il presidente russo Vladimir Putin è tornato sul tema della guerra in Ucraina, sostenendo che Mosca otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi: "Tutto si r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ucraina putin avvisa kiev si ritiri o libereremo il donbass con la forza soluzione non facile 28 punti del piano di pace ancora attuali

© Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Putin avvisa: “Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza, soluzione non facile, 28 punti del piano di pace ancora attuali"

