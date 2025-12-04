Ucraina oggi nuovo round di colloqui Witkoff incontrerà il negoziatore di Kiev a Miami

(Adnkronos) – Nuovo round di colloqui oggi, giovedì 4 dicembre, oer arrivare alla pace tra Russia e Ucraina. Dopo il vertice di martedì a Mosca con Vladimir Putin, oggi l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff insieme a Jared Kuishner, incontreranno in Florida il negoziatore ucraino Roustem Oumerov. L'incontro, che si terrà nella zona di . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

