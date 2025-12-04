Ucraina | oggi a Miami incontro Witkoff-Umerov
L'inviato speciale statunitense Steve Witkoff incontrerà oggi a Miami il capo del Consiglio per la Sicurezza nazionale ucraino, Rustem Umerov. Lo ha confermato la Casa Bianca. Martedì, Witkoff ha trascorso quasi cinque ore a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin, in negoziati che, secondo il Cremlino, non hanno prodotto "alcun compromesso" sulla fine della guerra in Ucraina. Il presidente Usa Uniti Donald Trump ha dichiarato che i colloqui sono stati "ragionevolmente buoni", ma che è troppo presto per dire cosa accadrà. 🔗 Leggi su Iltempo.it
