Ucraina | Macron ' decisiva cooperazione con Xi per porre fine alla guerra'

Pechino, 4 dic. (AdnkronosDpaEuropa Press) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto appello al suo omologo cinese Xi Jinping affinché “superino” i disaccordi tra i due paesi, definendo la cooperazione con il gigante asiatico “decisiva” di fronte all'attuale instabilità globale, in particolare quella che riguarda la guerra in Ucraina. “Dobbiamo continuare a mobilitarci a favore della pace e della stabilità nel mondo, così come in Ucraina e nelle diverse regioni del mondo colpite dalla guerra. La nostra capacità di lavorare insieme è decisiva”, ha affermato durante una conferenza stampa congiunta a Pechino. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Macron, 'decisiva cooperazione con Xi per porre fine alla guerra'

