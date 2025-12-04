Ucraina le immagini dal drone di Myrnohrad distrutta e accerchiata dai russi

Le immagini riprese da un drone mostrano la città ucraina di Myrnohrad devastata, quasi circondata dalle forze russe, vicino alla città che Mosca questa settimana ha dichiarato di controllare. Nella località nella regione orientale di Donetsk, a 12 chilometri dal principale centro logistico di Pokrovsk, sembra che quasi nessuna strada sia rimasta intatta.Alcune distruzioni sono così recenti che nelle riprese effettuate nei giorni scorsi si vedeva ancora il fumo salire. “A quanto pare stanno cercando di cancellare la città dalla faccia della Terra”, ha detto Oleksii Hodzenko, addetto stampa del battaglione droni della 38ª brigata marina, i cui soldati mercoledì stavano ancora combattendo all’interno di Myrnohrad. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, le immagini dal drone di Myrnohrad distrutta e accerchiata dai russi

