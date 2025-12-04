Ho sempre pensato che la guerra in Ucraina l’avremmo pagata cara. Prima ancora che Mario Draghi dicesse che si trattava di scegliere tra aria condizionata e libertà, mi era chiaro che il prezzo del sostegno a Kiev non si sarebbe limitato alle forniture di aiuti militari e umanitari, ma avrebbe richiesto anche un pesante costo per ogni famiglia. Come forse i lettori ricorderanno, Panorama uscì in quelle prime settimane di conflitto con copertine chiarissime, come ad esempio quella che raffigurava una condotta del gas annodata e un titolo con cui si spiegava che il costo delle sanzioni decise dall’Europa per mettere un freno all’avanzata russa sarebbe ricaduto sulle bollette delle famiglie italiane ed europee. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ucraina, i «pacifinti» ci risparmino la lezioncina: errori, costi e verità taciute