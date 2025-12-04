Ucraina i ministri indagati nello scandalo tangenti? Zelensky provò a coprirli nel rimpasto di governo di luglio
Nel maxi scandalo delle tangenti per 100 milioni di dollari che sta terremotando il governo ucraino sono coinvolti 5 tra ministri e viceministri. Gli stessi 5 sono stati protagonisti del rimpasto voluto da Volodymyr Zelensky a luglio, quando già era noto che almeno uno di loro era indagato dall’Ufficio nazionale ( Nabu ) e dalla Procura specializzata anticorruzione ( Sapo ). Una riorganizzazione nella quale a subire i maggiori cambiamenti sono stati i ministeri di Energia e Difesa. Quelli più sferzati dall’inchiesta. L’operazione “Midas” al momento ha acceso i fari su 4 ministri. C’è Herman Haluschenko, titolare della Giustizia, sospeso dall’incarico dopo la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
