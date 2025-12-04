Ucraina attacco russo a Odessa | 6 feriti

Almeno 6 persone sono rimaste ferite in un attacco russo a Odessa, in Ucraina, nelle prime ore di giovedì 4 dicembre. A causa del raid è scoppiato un incendio in un impianto di infrastrutture energetiche e diversi grattacieli residenziali sono stati danneggiati. Nelle immagini, i soccorritori e i vigili del fuoco al lavoro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacco russo a Odessa: 6 feriti

