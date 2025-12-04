Ucciso a Gaza Abu Shabab il leader della milizia anti-Hamas | Morto in uno scontro tra clan

Today.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto in un ospedale israeliano Yasser Abu Shabab, il leader della milizia anti-Hamas nel sud di Gaza, per le gravi ferite riportate a seguito di scontri con altri clan. Secondo fonti della difesa israeliane, citate dal Times of Israel, il leader dell'omonima milizia di Gaza - conosciuta anche. 🔗 Leggi su Today.it

ucciso a gaza abu shabab il leader della milizia anti hamas morto in uno scontro tra clan

© Today.it - Ucciso a Gaza Abu Shabab, il leader della milizia anti-Hamas: "Morto in uno scontro tra clan"

