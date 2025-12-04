Ucciso a Gaza Abu Shabab il leader della milizia anti-Hamas | Morto in uno scontro tra clan
È morto in un ospedale israeliano Yasser Abu Shabab, il leader della milizia anti-Hamas nel sud di Gaza, per le gravi ferite riportate a seguito di scontri con altri clan. Secondo fonti della difesa israeliane, citate dal Times of Israel, il leader dell'omonima milizia di Gaza - conosciuta anche. 🔗 Leggi su Today.it
Israele ha ucciso più di 270 giornalisti a Gaza, questo è l' ultimo ucciso, caduto in un momento dove dovrebbe esserci la cosiddetta "pace". Da quando c'è questa fantomatica pace Israele ha ucciso almeno 357 civili a Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Dall’inizio del cessate il fuoco a Gaza il 10 ottobre scorso, Israele ha ucciso 2 bambini ogni giorno. A riferirlo è l’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, che denuncia che almeno 67 bambini sono stati uccisi in “incidenti legati al conflitto” da quand Vai su X
Raid di Israele sul Libano meridionale: “Colpiti obiettivi di Hezbollah”. A Gaza ucciso Abu Shabab, leader della milizia anti-Hamas - A Gaza ucciso Abu Shabab, leader della milizia che collaborava con Israele ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Media, ucciso a Gaza il leader della milizia anti-Hamas - Hamas Yasser Abu Shabab è stato ucciso in quello che è stato descritto come uno "scontro interno" nella ... Riporta ansa.it
Ucciso a Gaza il leader della milizia anti-Hamas Yasser Abu Shabab - Trasportato in Israele dopo uno 'scontro interno' nella Striscia meridionale; guidava una tribù beduina a Rafah accusata di collaborazionismo e di saccheggi ... Da laregione.ch
Gaza, pesanti raid israeliani e decine di morti: “Ucciso Abu Obeida, portavoce mascherato di Hamas” - L’esercito israeliano continua la sua campagna militare per conquistare Gaza City nonostante la massiccia presenza di popolazione civile. Da fanpage.it
Gaza, resti consegnati da Hamas sono di ostaggio thailandese. Raid IDF in sud Libano - La Croce Rossa a Gaza trasporta i resti di un ostaggio appena consegnati da ... msn.com scrive