Uccise due ladri | 14 anni al gioielliere

«E pensare che la vittima sono io. Invece mi hanno condannato». Il gioielliere Mario Roggero, 71 anni, sparò a due rapinatori che assalirono il suo negozio a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. È stato condannato per duplice omicidio colposo: in Appello gli hanno dato 14 anni e 9 mesi di pena, con uno sconto di tre anni rispetto alla condanna di primo grado, che era stata di 17 anni. Ma pur sempre di condanna si tratta. Lui non si dà pace e continua a professarsi vittima e non colpevole. «Cosa avrei dovuto fare? È stata legittima difesa, se il rapinatore non avesse alzato l'arma non avrei sparato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

