Uccise due ladri | 14 anni al gioielliere

Ilgiornale.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«E pensare che la vittima sono io. Invece mi hanno condannato». Il gioielliere Mario Roggero, 71 anni, sparò a due rapinatori che assalirono il suo negozio a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. È stato condannato per duplice omicidio colposo: in Appello gli hanno dato 14 anni e 9 mesi di pena, con uno sconto di tre anni rispetto alla condanna di primo grado, che era stata di 17 anni. Ma pur sempre di condanna si tratta. Lui non si dà pace e continua a professarsi vittima e non colpevole. «Cosa avrei dovuto fare? È stata legittima difesa, se il rapinatore non avesse alzato l'arma non avrei sparato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

uccise due ladri 14 anni al gioielliere

© Ilgiornale.it - Uccise due ladri: 14 anni al gioielliere

Altre letture consigliate

uccise due ladri 14Uccise due ladri: 14 anni al gioielliere - L'imputato: "Giudici senza coraggio" ... Riporta ilgiornale.it

uccise due ladri 14Gioielliere sparò e uccise due ladri, pena ridotta in appello - I giudici della corte d'assise di Torino hanno deciso 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero. Secondo msn.com

uccise due ladri 14Gioielliere uccise due ladri, ora la sentenza d’appello: “Non hanno avuto coraggio” - La sentenza della Corte d’Appello di Torino chiude un altro capitolo della vicenda che dal 2021 continua ad alimentare un acceso dibattito pubblico: Mario ... Riporta thesocialpost.it

uccise due ladri 14Pena ridotta a 14 anni per il gioielliere di Grinzane Mario Roggero - Nel 2021 uccise due rapinatori ferendone un terzo. Lo riporta rainews.it

uccise due ladri 14Uccise due rapinatori, gioielliere condannato a 14 anni in appello - È stata confermata in appello la condanna di primo grado pronunciata nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile ... Segnala internapoli.it

uccise due ladri 14I 17 anni di carcere diventano 14 per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due ladri - Era il 2021, Roggero colpì a morte i due e ne ferì un terzo all'esterno della sua gioielleria a Grinzane Cavour (Cuneo). Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Uccise Due Ladri 14