Uccisa a botte il marito trovato ha tentato il suicidio

AGI - È finita in provincia di Macerata la fuga di Nazif Muslija, l'uomo accusato di aver massacrato di botte Sadjide Muslija, la donna uccisa nell'Anconetano. Nazif era ricercato sin dal primo momento, quando sua moglie è stata trovata priva di vita nell'appartamento della coppia a Pianello Vallesina di Monte Roberto, in provincia di Ancona. Il falegname macedone cinquantenne indagato per l'omicidio della moglie Sadijde, ha tentato il suicidio. Un cacciatore lo ha avvistato appeso a un albero nella zona boschiva e impervia di Braccano, nel comune di Matelica, e lo avrebbe liberato dal cappio e riportato a terra. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Uccisa a botte, il marito trovato ha tentato il suicidio

