Ubriaco supera i dissuasori e guida tra le bancarelle di piazza Università | bloccato dalla polizia e denunciato

Cataniatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha attraversato l’area pedonale di piazza Università al volante della sua auto, salendo sul marciapiede e superando i dissuasori, fino a rimanere incastrato in via Santa Maria del Rosario. È accaduto ieri sera nel cuore del centro storico, dove una Seat Ibiza guidata da un 36enne catanese ha. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Ubriaco supera i dissuasori e guida tra le bancarelle di piazza Università: bloccato dalla polizia e denunciato

