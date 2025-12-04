Tutto sulla finale di X Factor 2025 a Napoli | le parole dei giudici Rob è la favorita Laura Pausini e Jason Derulo super ospiti

Un percorso lunghissimo e appassionante, carico di emozioni e sorprese, ma adesso è arrivato il momento decisivo. Stasera, giovedì 4 dicembre, nella maestosa Piazza del Plebiscito a Napoli, c’è la finalissima di X Factor 2025. Selezioni serrate, 6 puntate dei Live Show, e ora arriva l’ultimo atto, il più bello e il più importante, la notte in cui verrà proclamato il vincitore di quest’anno. Ai nastri di partenza quattro artisti, in una situazione di perfetto equilibrio tra i giudici: Delia, della squadra di Jake La Furia; eroCaddeo, il cui mentore è Achille Lauro; PierC, seguito da Francesco Gabbani; rob, supportata da Paola Iezzi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Tutto sulla finale di X Factor 2025 a Napoli: le parole dei giudici, Rob è la favorita, Laura Pausini e Jason Derulo super ospiti

Altri contenuti sullo stesso argomento

Napoli aspetta, la piazza si riempie, la musica è pronta. Tutto sulla finale - facebook.com Vai su Facebook

#XFactor2025, tutto quello che c'è da sapere sulla finale Vai su X

X Factor 2025, stasera la finale: anticipazioni, concorrenti, ospiti, tutto quello che c'è da sapere - Super ospite della finale di X Factor 2025 sarà Laura Pausini, ambasciatrice della musica italiana nel mondo, che recentemente ha ricevuto il Billboard Icon Award e il Global Icon Award di Billboard W ... Si legge su corriere.it

X Factor 2025, le assegnazioni, i finalisti e tutto quello che c'è da sapere sulla finale - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, le assegnazioni, i finalisti e tutto quello che c'è da sapere sulla finale ... tg24.sky.it scrive

X Factor, la Finale: sfida tra Delia, eroCaddeo, PierC e rob - Appuntamento con la finale giovedì 4 dicembre alle 21 in diretta su Sky e in streaming su NOW. Lo riporta sport.sky.it

X Factor, una stagione da record: tra "liti", pronostici ribaltati e futuro. Tutto pronto per la finale, ospiti Laura Pausini e Jason Derulo - La macchina di X Factor 2025 è caldissima: giovedì 4 dicembre Piazza del Plebiscito torna a ospitare la finalissima, con la diretta su Sky e Tv8 dalle 21. Segnala leggo.it

X FACTOR 2025: ecco la finale. Ospiti LAURA PAUSINI e JASON DERULO - La finalissima di X Factor 2025 arriva nella spettacolare cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, con DELIA, eroCaddeo, PierC e rob ... Segnala newsic.it

X Factor 2025, tutto sulla finale: cantanti, ospiti e diretta - Il 4 dicembre PierC, Delia, Rob ed EroCaddeo si giocano tutto in tre manche decisive, mentre il pubblico, unico vero giudice della serata, sceglierà in diretta il nuovo vincitore. Secondo msn.com