Tutto pronto per il Natale a Cortona

Arezzonotizie.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 6 dicembre alle 17 si terrà la cerimonia di inaugurazione di Natale a Cortona, il programma di attrazioni e appuntamenti che caratterizzeranno la città etrusca e i suoi borghi fino al 6 gennaio 2026. Si accendono le luminarie, il video mapping dedicato a San Francesco anima le facciate dei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

