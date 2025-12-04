Classe 1995, Lens è un musicista e cantautore bolognese. Appassionato di musica fin da bambino, ha sempre scritto e arrangiato i propri brani. Oggi a 30 anni - dopo un periodo di pausa forzata causata da un incidente traumatico che gli ha completamente sconvolto la vita, costringendolo a più interventi chirurgici e a un lunghissimo periodo di riabilitazione, da cui e' uscito con una forza di volontà fenomenale - torna sulla scena musicale con un progetto innovativo e di altissimo livello realizzato a Bologna da Fonoprint, che parla di resilienza, speranza e rinascita. Lens si è affidato al noto manager Sauro Moretti per sviluppare ogni aspetto del progetto “Favole”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tutto pronto per "Favole", il brano musicato a cartoon di Lens