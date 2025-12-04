Tutti vicini a Sarr | Fallou siamo con te
Il grave infortunio occorso al portiere Fallou Sarr ha scosso l’intero ambiente aquilotto. Dirigenti, tecnici, giocatori e tifosi stanno esprimendo, in queste ore, grande vicinanza e affetto allo sfortunato estremo difensore italo-senegalese, alle prese con un autentico calvario visto che nel recente passato ha dovuto sostenere interventi per le fratture del legamento crociato e degli omeri della spalla. Il post dello Spezia ’ Siamo al tuo fianco Fallou ’ è stato commentato da tutti con messaggi di incoraggiamento e sostegno: "Dai ragazzo non mollare, forza!", "Meriteresti un raggio di fortuna", "Ti risolleverai anche questa volta, ti aspettiamo", "Tornerai più forte di prima". 🔗 Leggi su Lanazione.it
