Tutti pazzi per le pulci dei ghiacciai alpini finché non spariranno a causa della crisi climatica

Minuscoli e sconosciuti, questi organismi rischiano l’estinzione perché in grado di vivere solo dove c’è ghiaccio. Con il progetto CollembolICE, ricercatori e cittadini appassionati ed esperti di montagna provano a studiarle, insieme. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Tutti pazzi per le “pulci dei ghiacciai” alpini, finché non spariranno a causa della crisi climatica

I ghiacciai sono pieni di vita: le pulci li tengono puliti e danno nutrimento ad altri animali. E vanno studiate in fretta, con l’aiuto di tutti - Sono conosciute come pulci dei ghiacciai e vivono sui ghiacciai stessi in colonie formate da centinaia se non milioni di individui, tanto che possono tappezzare il ghiaccio o la neve che si accumula ... Riporta corriere.it