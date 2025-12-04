Tutti mi chiamano per un’altra cosa voi per la lasagna ma mi avete fatto aspettare e ora mi tocca mangiarla ghiacciata | la polemica di Nonna Silvi a La Volta Buona
“ Tutti mi chiamano per un’altra cosa che voi mi dite di non dire e io non dico “. Mercoledì 3 dicembre, la puntata de “ La volta buona ” è stata segnata da una polemica. Nonna Silvi, vincitrice del premio Tiktok awards come migliore creator italiano del 2025, è stata contattata dal programma per spiegare come preparare la lasagna perfetta. La signora toscana ha iniziato il collegamento con Caterina Balivo, conduttrice del programma, con tono spazientito. “ Mi fa parlare? “. Nonna Silvi ha subito puntualizzato: “Cavolfiore nella lasagna? Ce lo mettete voi, io non lo metto”. La star dei social ha proseguito raccontando i procedimenti per preparare il piatto tipico della tradizione culinaria italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
