Buone nuove da e per Sant’Ambrogio. La basilica dedicata al santo patrono presenta infatti “Ambrosius” – l’inaugurazione ufficiale è domani, anticipo prezioso del tradizionale “Discorso alla città” dell’ arcivescovo mons. Mario Delpini, l’omelia per i Primi vespri della festa del santo. “Ambrosius” è un percorso museale che valorizza a dovere il complesso monumentale della basilica e il Tesoro di Sant’Ambrogio. Non esattamente un nuovo museo – ché i pezzi da mostrare sono noti, al netto di qualche novità di cui diremo – ma un vero e proprio “progetto materiale e immateriale”. Lo ha promosso l’abate-parroco della Basilica, mons. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Tutti i tesori e i segreti della basilica di Sant'Ambrogio riallestiti in un percorso da vedere