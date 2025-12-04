Fu una rivelazione quando i detenuti evasero dall’invisibilità. Non scavarono più col cucchiaio una galleria sotto terra: salirono sui tetti a torso nudo o in canottiera, le donne in biancheria, inalberando cartelli improvvisati che dicevano viva la libertà e dicevano noi siamo vivi, esistiamo. Un’ascensione, un toccare il cielo con un dito. Le cose del carcere vanno da un estremo all’altro, dalla rivoluzione dell’abolizione della galera al riformismo del fornellino. E’ così con le case chiuse. Era un mondo di case chiuse. Vietato entrare. Vietato, severamente, rigorosamente, guardare – sbirciare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Tutta questa visibilità non ha allargato di un millimetro lo spazio di vita in carcere