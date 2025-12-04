Turismo Milano vieta i lockbox portachiavi su pali e cancelli

Ildenaro.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 4 dic. (askanews) – Da cento a quattrocento euro di sanzione, oltre alle spese di rimozione. Con una modifica al Regolamento di Polizia Urbana, il Consiglio comunale ha deciso di vietare l’installazione dei “lockbox”, le cassette portachiavi, “su elementi dell’arredo urbano, della segnaletica stradale, recinzioni, cancellate, pali della luce o altre strutture collocate su suolo pubblico”. Il divieto riguarda “anche strutture private che si affacciano o sporgono su spazio pubblico”. Il provvedimento entrerà in vigore fra trenta giorni. Lo ha reso noto il Comune, spiegando che si interviene così su un fenomeno sempre più diffuso legato alla crescita degli affitti brevi di case e appartamenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

