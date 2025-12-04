Turismo in Campania le associazioni scrivono a Fico | Scelga un assessore con competenze reali
Le associazioni della filiera turistica campana hanno inviato al neo-governatore Roberto Fico una nota formale per sollecitare attenzione sulla prossima nomina dell’assessore al Turismo, definita “una scelta strategica in un momento cruciale”. Nella lettera, firmata da Cesare Foà (presidente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Turismo, gli operatori: «Dal TTG 2025 segnali di contrazione per le città italiane, la Campania ha dimostrato di saper reagire meglio di altri» - Dal TTG Travel Experience 2025 di Rimini arriva un segnale in controtendenza per le città turistiche italiane, e anche Napoli mostra segni di una leggera flessione. Riporta ilmattino.it