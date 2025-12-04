TS – l’elenco dei giocatori di Serie A impegnati

2025-12-04 12:50:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: MILANO – La Fifa tende un ramoscello d’ulivo all’Europa e fa arrabbiare l’Africa. Dopo le pressioni dell’Efc (European football clubs, l’Associazione dei club europei), Zurigo ha posticipato ufficialmente al 15 dicembre il rilascio obbligatorio dei giocatori per la Coppa d’Africa. Per quanto dalla confederazione guidata da Gianni Infantino ricordino come si tratti di una scelta in linea con i Mondiali 2022, giocati in inverno in Qatar, la deroga regolamentare – il rilascio sarebbe dovuto iniziare l’8 dicembre – ha fatto arrabbiare varie nazionali africane. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

