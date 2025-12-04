2025-12-03 22:40:00 Flash news da Tuttosport: NAPOLI – Queste le parole di Antonio Conte, intervenuto al termine della sfida interna contro il Cagliari valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e che ha visto il Napoli centrare la qualificazione dopo una lunga lotteria dei calci di rigore risolta solamente al 20º tiro dagli 11 metri. Al Maradona, i padroni di casa passano in vantaggio al 28? con Lorenzo Lucca, salvo poi subire la rete del pareggio di Sebastiano Esposito al 67?: decisivo l’errore di Zito Luvumbo a precedere il sigillo di Alessandro Buongiorno. Ai quarti, i partenopei – che superano gli ottavi per la prima volta dal 2021 – affronteranno una tra Fiorentina e Como, attese al Franchi il 27 gennaio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Conte, occhi alla Juve e sofferenza Napoli: “Mettiamoci l’anima in pace”