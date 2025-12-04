Trump tratta Ursula no Posizioni diverse Fa parte del gioco

Professor Gianluca Pastori, docente di storia delle relazioni internazionali alla Cattolica e analista Ispi, la Ue che stoppa il gas russo definitivamente e gli Usa che trattano con Putin sono posizioni in rotta di collisione? “È possibile, ma penso anche che possano sostenersi a vicenda, come nel gioco del poliziotto buono e del poliziotto cattivo. Lo stop al gas russo serve a sottolineare la presenza europea ma, indirettamente, può dare agli Usa più forza nel trattare con Mosca. L’Europa, in prospettiva, non vuole rimanere fuori dalle trattative di pace”. Von der Leyen saluta "nuova era" di indipendenza energetica da Russia Le parole dell’ammiraglio Cavo Dragone sulla guerra cyber preventiva anti Russia danneggiano il percorso di pace? “Non credo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump tratta, Ursula no. “Posizioni diverse. Fa parte del gioco”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Si tratta di una svolta, perché Trump si distanzia dal principio di non ingerenza, seppure alla base ci sia il problema del Fentanyl che devasta la gioventù americana. La vicenda va seguita da vicino #FLASH# USA: MEDIA, TRUMP HA DATO A MADURO ULTI Vai su X

A un anno dalla promessa, Trump ha reso pubblico l’elenco dei donatori che hanno sostenuto finanziariamente la sua transizione verso la Casa Bianca. Si tratta di 46 nomi, tra cui imprenditori di grande peso come Jeff Yass e Paul Singer. - facebook.com Vai su Facebook

Salvini tratta la Ue come Trump tratta Zelensky: "Ursula vuole la terza guerra mondiale?" - "Preoccupante la deriva bellicista intrapresa dall'Unione Europea, che mentre l'America di Trump lavora per la pace e parla di fine del conflitto in Ucraina, corre al riarmo e parla di soldati al ... Lo riporta huffingtonpost.it

Meloni, quel no a Ursula guarda a Trump - La riconfermata Ursula von der Leyen è al lavoro per creare la nuova Commissione Europea, che si insedierà in autunno inoltrato, ma è evidente sin d’ora che le sue maggiori preoccupazioni vengono ... Da repubblica.it

Fazzolari: “Meloni da Trump non tratta per l’UE”/ “Contano rapporti personali: dazi insidiosi ma si dialoga” - Il viaggio di Giorgia Meloni da Trump: cosa "pesa" sul tavolo, le proposte sui dazi e la trattativa “non per l'UE ma per tutti”. Si legge su ilsussidiario.net

Salvini: Trump unico leader per la pace, critica l'Europa di Ursula e Macron - "Sono convinto che Trump sia l'unico leader capace di portare finalmente alla pace, a differenza di un'Europa al collasso e marginale guidata da Ursula, Parigi e Berlino. Da quotidiano.net

Trump piè veloce e quel bradipo di Ursula - La grande intellighenzia italiana ci ha fracassato gli zebedei per due mesi spiegandoci che avrebbe vinto Kamala Harris. Scrive iltempo.it

Se Ursula ha l’arma fine di mondo contro Trump - Si tratta di un Regolamento Ue contro i casi di coercizione economica da parte di un Paese terzo, come potrebbero essere i dazi degli Stati Uniti Per rispondere ai dazi di Donald Trump la Commissione ... Secondo milanofinanza.it