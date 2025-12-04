Trump | Putin vuole finire guerra Mosca | soluzione ardua

Tv2000.it | 4 dic 2025

In Ucraina resta difficile trovare un accordo. Mosca frena ancora sulla pace mentre continua la pioggia di missili sul Paese. Ad Odessa 50 mila persone al buio. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

trump putin vuole finire guerra mosca soluzione ardua

© Tv2000.it - Trump: Putin vuole finire guerra. Mosca: soluzione ardua

