Donald Trump ritiene che il presidente russo Vladimir Putin “vorrebbe mettere fine alla guerra” con l’ Ucraina. È questa l’impressione che, secondo il tycoon, avrebbe tratto la delegazione americana composta dall’inviato speciale Steve Witkoff e dal genero dell’ex presidente, Jared Kushner, dopo il loro incontro a Mosca. Trump ha descritto il colloquio come «molto positivo», sottolineando che il leader del Cremlino desidererebbe «tornare a una vita normale» e «fare affari con gli Stati Uniti», invece di continuare a «perdere migliaia di soldati ogni settimana». Una lettura che, nelle intenzioni del candidato repubblicano, aprirebbe spiragli su un possibile cambio di clima tra Washington e Mosca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump e la favola della pace raccontata da Putin: “Vorrebbe mettere fine alla guerra”

