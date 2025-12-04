Trump è di nuovo ottimista sulla pace in Ucraina | A Mosca un ottimo incontro Oggi i colloqui a Miami

“Putin? L’impressione è che voglia porre fine alla guerra in Ucraina”. Queste le parole di Donald Trump, che nel giorno in cui sono stati annullati gli incontri di Bruxelles tra gli inviati americani e ucraini, ha deciso di elogiare “l’ottimo incontro a Mosca tra Steve Witkoff, Jared Kushner e il presidente russo, per poi rimproverare ancora una volta il leader ucraino. Volodymyr Zelensky, secondo l’inquilino della Casa Bianca, è colpevole di non aver chiuso l’accordo di pace per tempo è cioè nell’ultimo colloquio tra i due a Washington. Insomma, nuova doccia fredda per Kiev, mentre il Cremlino ha negato di aver respinto completamente il piano proposto da Trump. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump è di nuovo ottimista sulla pace in Ucraina: “A Mosca un ottimo incontro”. Oggi i colloqui a Miami

