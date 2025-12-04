Trump dà altro tempo a Mosca | Stop ad alcune sanzioni anche sul petrolio Putin minaccia | Pace? Difficile Pronti a prenderci il Donbass con la forza

Donald Trump allenta la presa su Mosca, forse nella speranza di ammorbidire la posizione dell’omologo russo Vladimir Putin. Il presidente americano ha sospeso alcune delle sanzioni contro il gigante russo Lukoil, che la Casa Bianca aveva deciso di colpire insieme all’altro colosso Rosneft lo scorso 22 ottobre. Ua scelta che – questa la posizione ufficiale del dipartimento del Tesoro – è stata presa per «evitare di penalizzare» i clienti e fornitori americani. Per questo il tycoon ha dato il via libera per la ripresa delle operazioni nelle stazioni della Lukoil fuori dalla Russia, ma a patto che i ricavi non vengano poi trasferiti a Mosca. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

#Trump, i somali, e noi. Uno scandalo ne nasconde un altro: l’autocensura Vai su X

Ex rifugiata. Oggi: deputata. Trump la considera in altro modo: “spazzatura”. Insulti che non vorremmo mai vedere in bocca a nessuno, figuriamoci se a pronunciarli è il Presidente della maggiore potenza al mondo. Ma Ilhan Omar risponde a tono: "La sua osse - facebook.com Vai su Facebook

Usa, Trump è una furia: “La crisi dei prezzi è una truffa dei democratici” - Donald Trump ha ribadito che la crisi dei prezzi negli Stati Uniti è una “truffa” e una “bufala” perpetrata dai ... Si legge su iltempo.it

Trump ha deciso che è tempo di pace, ma Israele non lascerà la Striscia di Gaza e Hamas non abbandonerà le armi - Lunedì 13 ottobre 2025 il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha trascorso una giornata a dir ... Segnala wired.it

Trump: è tempo di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele - Era stata una delle prime (e più contestate) promesse fatte da Donald Trump durante la campagna elettorale. Lo riporta avvenire.it

Trump non vuole "perdere tempo" con Putin: sospeso l'incontro di Budapest - Trump non vuole "perdere tempo" con Putin: sospeso l'incontro di Budapest Il Presidente Donald Trump risponde alle domande dei giornalisti durante una celebrazione del Diwali nello Studio Ovale della ... Come scrive it.euronews.com