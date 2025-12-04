Trump brucia un miliardo in cripto
Dopo giornate intense, il Bitcoin è tornato sopra la soglia di 90mila dollari, ma la stessa sorte non ha toccato le altre criptovalute, soprattutto quelle statunitensi. A Wall Street, la società mining di criptovalute American Bitcoin, fondata da Eric Trump e Donald Trump Jr, ha perso più del 50% in meno di mezz'ora. Un simile crollo non rappresenta solo una preoccupazione per il mondo delle valute digitali, sottolineandone nuovamente la instabilità, ma si è dimostrato una falce per la famiglia Trump. È vero: negli ultimi due mesi tutte le criptovalute hanno sofferto, con il Bitcoin che ha perso circa il 25%, ma a soffrire sono stati soprattutto i progetti legati alla famiglia del tycoon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
