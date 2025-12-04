Trump allenta gli standard su emissioni delle auto | Le regole di Biden un peso ridicolo E i costruttori festeggiano
Donald Trump allenta gli standard per le emissioni delle auto volute da Joe Biden. “Mettiamo definitivamente fine agli orribili e ridicoli standard alle emissioni di auto che hanno causato problemi alle cause automobilistiche”. Lo ha annunciato il presidente Ue, durante una cerimonia alla Casa Bianca, a cui hanno partecipato anche vertici dell’industria automobilistica americana. Presenti anche gli amministratori delegati di Ford e Stellantis, Jim Farley e Antonio Filosa, insieme ai vertici di General Motors. E le case automobilistiche festeggiano. “È la vittoria del buon senso. Apprezziamo la leadership del presidente Trump nell’allineare gli standard di efficienza alla realtà del mercato” ha detto l’amministratore delegato di Ford. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
