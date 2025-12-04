Truffe agli anziani Finto carabiniere si fa dare oro e soldi

Le ha telefonato spacciandosi per un carabiniere e sostenendo che siccome c’era stata una rapina, era necessario controllare tutti i suoi gioielli e monili in oro. Invece era un truffatore e questa volta il colpo è andato a segno. La signora – che vive a Montecarlo – ha ricevuto la telefonata si è preoccupata e ha atteso istruzioni. L’uomo dall’altra parte della cornetta con fare e toni credibili l’ha rassicurata dicendole che sarebbe arrivato un suo collega a casa per effettuare tutti i controlli necessari, intimando alla donna di preparare nel frattempo tutti i preziosi e di radunarli. In effetti poco dopo un giovane, italiano, secondo il racconto della vittima, si è presentato suonando il campanello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffe agli anziani. Finto carabiniere si fa dare oro e soldi

