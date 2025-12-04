Truffa un’anziana e fugge ma i carabinieri lo bloccano

Truffa un’anziana e fugge con banconote e preziosi per oltre 3mila euro, ma dopo una cinquantina di chilometri, quando pensava di averla fatta franca, viene arrestato dai carabinieri. Una nuova, brillante, operazione dei militari di San Costanzo, in collaborazione coi colleghi di Falconara, martedì ha consentito di rintracciare e fermare un uomo che meno di 2 ore prima aveva sottratto con l’inganno 2.600 euro in contanti, più una catenina e un anello d’oro, a una 87enne residente in zona Divin Amore, nel territorio sancostanzese. Sono circa le 13 quando a casa della signora squilla il telefono fisso e la donna risponde dal cordless. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffa un’anziana e fugge ma i carabinieri lo bloccano

