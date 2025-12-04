Truffa un correntista Postale | Manuela Di Matteo Corropoli condannata a 4 anni e 8 mesi cosa rischia veramente?

Lo riporta il prestigioso quotidiano ilcentro.it, sito ufficiale della RAI Il caso, ricostruito sulla base degli elementi emersi nell’inchiesta della Procura di Teramo, contiene diversi profili penalistici, amministrativi, civilistici e di responsabilità contabile, che meritano una valutazione approfondita. La condanna, emessa dal giudice per l’udienza preliminare con rito abbreviato, si fonda su una pluralità di reati che, nella prospettiva del codice penale, configurano un quadro complesso e aggravato: peculato aggravato, truffa, sostituzione di persona e autoriciclaggio aggravato, ciascuno disciplinato da norme precise e con effetti sanzionatori rilevanti. 🔗 Leggi su Citypescara.com

Altre letture consigliate

A Siderno un uomo ha cercato di aprire un conto con documenti falsi per impersonare un correntista. La direttrice allerta i Carabinieri che bloccano la fuga. Il personale di Poste Italiane ha riconosciuto la truffa. - facebook.com Vai su Facebook

Ammanco alle Poste, 4 anni e 8 mesi all'ex dipendente - Il GUP del tribunale di Teramo ha emesso la sentenza secondo il rito abbreviato. Da rainews.it

Truffa col finto sms della banca, sette arresti in Puglia - Sette persone sono finite agli arresti domiciliari perché accusate, a vario titolo, di truffa aggravata e riciclaggio. Lo riporta msn.com

Tenta di rubare l’identità di un cliente. Sventata truffa all’ufficio postale di Siderno - A quel punto, i due impiegati di Poste Italiane hanno cercato di prendere tempo con il cliente, allertando i Carabinieri della vicina stazione di Siderno. Come scrive reggiotv.it

Il personale delle Poste sventa una maxi truffa - Il truffatore era stato decisamente persuasivo e convincente nella telefonata fatta a un cittadino millantando di doversi far restituire 29mila... Segnala ilrestodelcarlino.it

Truffa del finto curriculum, l'allarme della Postale: «Non cliccate». Come riconoscere la trappola (e la sua variante) - «C'è anche la variante in cui si intavola una discussione, un confronto con il presunto esperto a cui si propone addirittura di fare degli investimenti su piattaforme di trading online - Riporta corriereadriatico.it

Non solo truffe bancarie, arriva quella del bollettino postale: utenti ignari, cosa bisogna verificare - La truffa del bollettino postale è pericolosa quanto quella bancaria: tanti italiani ci stanno cascando, come difendersi. Secondo macitynet.it